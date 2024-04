Everton Cebolinha sente incômodo no Tendão de Aquiles e é substituído

Após sofrer um pisão no tornozelo direito aos 12 minutos do primeiro tempo do duelo contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Everton Cebolinha deu lugar à Luiz Araújo por causa de um incômodo no tendão de aquiles. Em nota, o Flamengo afirmou que o atleta será reavaliado pelo departamento médico do clube.

“O atleta Everton Cebolinha sentiu um incômodo no Tendão de Aquiles do tornozelo direito. Será reavaliado pelo Departamento Médico.”

O atleta Everton Cebolinha sentiu um incômodo no Tendão de Aquiles do tornozelo direito. Será reavaliado pelo Departamento Médico. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 18, 2024

