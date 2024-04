Seabra fala em desgaste e lamenta perda de Romero

Após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, o treinador Fernando Seabra elogiou muito a entrega dos jogadores do Cruzeiro. Por outro lado, ele alertou para o desgaste do elenco, causado pelo calendário apertado e também pela mudança recente no comando da Raposa.

“Com três dias de jogos, é inviável recuperar. Jogadores entram fadigados. Quem tem menos minutagem, entra com todo ritmo e consegue mudar o jogo. A gente esperava que isso acontecesse, com as quantidades de trocas, para jogar o time para cima. Infelizmente, não fomos bem recompensados”, comentou Seabra.

Aliás, Fernando Seabra poupou o zagueiro Zé Ivaldo. Assim, colocou João Marcelo no lugar. Este, inclusive, foi elogiado pelo comandante cruzeirense.

“A gente entendeu que, para o cenário do jogo, o João Marcelo reunia características defensivas e ofensivas, que faria mais sentido. Ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando e estimulando todos no sentido que desenvolvam para coerência e organização do jogo. Gosto muito de trabalhar com os três. O Zé conto muito, porque tem qualidades ofensivas e de duelo. Vamos buscar equilibrar para que ele consiga, para voltar com um desempenho consistente. Ele é um excelente profissional. Estou bastante satisfeito com ele também”, acrescentou Seabra.

Com o resultado, o Cruzeiro tem quatro pontos no Brasileirão. Assim, aparece em quinto lugar, atrás de Flamengo e Inter (6), Juventude e Red Bull Bragantino (4). Na próxima rodada, aliás, o time comandado por Fernando Seabra irá visitar o arquirrival Atlético-MG no sábado (20), às 20h.

Para esta rodada, o treinador Fernando Seabra já sabe que não poderá contar com o volante Lucas Romero, afinal, ele recebeu dois amarelos e foi expulso. Por outro lado, naturalmente, Zé Ivaldo pode voltar ao time titular.

“O Romero, dentro desses oito dias, estou satisfeito com a postura, atitude e crescimento dentro da nossa proposta. Temos jogadores trabalhando para assumir essa oportunidade. São situações que acontecem no futebol. Não preciso adiantar nada agora. Mas, ao mesmo tempo, é uma ausência sentida”, concluiu Fernando Seabra.

