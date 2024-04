Deu Vila Nova no primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. Na noite desta quarta-feira (17), o Tigrão derrotou por 2 a 0 o Cuiabá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Alesson e Anderson Conceição anotaram os gols do time goiano.

Os times voltam a se enfrentar somente em 11 de maio, desta vez na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso. Quem avançar à decisão, terá pela frente o Paysandu, que eliminou o rival Remo na outra chave.

Antes disso, o Cuiabá visita o Grêmio, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o Vila Nova recebe o Guarani, às 21h (de Brasília), no OBA, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O Vila Nova abriu o placar aos 29 minutos de jogo, quando Alesson superou a defesa do Dourado. A equipe goiana ampliou a vantagem aos 18 minutos da etapa final em cabeceio de Anderson Conceição após cobrança de falta.

Anderson Conceição amplia! pic.twitter.com/DXjEn17Qrz — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) April 18, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vila Nova abre vantagem sobre o Cuiabá na semifinal da Copa Verde apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.