São Paulo terá reunião para discutir futuro de Thiago Carpini

O São Paulo terá uma reunião, nesta quinta-feira (18), para definir os próximos passos e o futuro do técnico Thiago Carpini. A derrota para o Flamengo por 2 a 1, nesta quarta (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão, aumentou a pressão sobre o treinador. Contudo, o Tricolor não quis tomar nenhuma decisão após o embate e deseja fazer uma análise mais cuidadosa.

A pressão da torcida por causa de maus resultados e o desejo de mudança de parte dos dirigentes devem fazer o clube optar pela demissão. O São Paulo não costuma mandar treinadores embora após as partidas. Nos últimos anos, a diretoria sempre preferiu se reunir antes de demitir alguém, para ter certeza que era a decisão certa.

Antes da partida no Maracanã, o presidente Julio Casares havia dito, durante o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, que “futebol é resultado”. Além disso, ele evitou falar sobre o futuro de Thiago Carpini.

“Viemos juntos, ele é o técnico do São Paulo. Viemos juntos, estamos juntos. Só saí do hotel para vir ao sorteio, estamos juntos e esperamos que a gente continue. Futebol sempre é resultado. O que reverte qualquer clima fora de campo é o resultado dentro de campo, isso é uma coisa natural”, disse Casares.

Com o futuro incerto, Thiago Carpini ainda não sabe se comanda o treino do São Paulo nesta quinta-feira. Aliás, o treinador e a diretoria voltaram juntos no mesmo voo fretado do Rio de Janeiro para a capital paulista. Porém, existe a possibilidade dele não estar no banco de reservas contra o Atlético-GO, no próximo final de semana, pelo Brasileiro.

A pressão de Carpini no São Paulo

Thiago Carpini começou a ficar muito pressionado desde a reta final do Paulistão. O São Paulo quase foi eliminado ainda na fase de grupos, quando conseguiu uma vitória nos últimos minutos contra o Ituano, fora de casa. Contudo, na partida seguinte, perdeu nos pênaltis para o Novorizontino, nos pênaltis, em pleno MorumBIS lotado e acabou caindo no Estadual.

Já na Libertadores, a equipe estreou com derrota para o Talleres, na Argentina e venceu o Cobresal, no MorumBIS, mas com uma atuação muito abaixo do esperado. Já no Brasileirão, perdeu nas duas primeiras rodadas e tem o pior início de competição desde 1990.

Com falta de resultados e uma pressão gigantesca da torcida, o técnico Thiago Carpini pode estar com os dias (ou horas) contadas no São Paulo.

