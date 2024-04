Fluminense x Atlético-MG: Realização da partida no Maracanã está ameaçada

O confronto entre Fluminense e Atlético, válido pela quinta rodada do Brasileirão, não está garantido para ser realizado no Maracanã. Assim, isso acontece, pois a Polícia Militar do Rio de Janeiro ainda não deu o sinal positivo para a partida acontecer no estádio. A informação é do portal “ge”.

No mesmo dia (4/5), está agendado um show da cantora norte-americana Madonna, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Dessa forma, a corporação entende que não terá segurança suficiente para organizar os dois eventos no mesmo dia.

Nos bastidores, o Tricolor ainda busca o aval da segurança pública para que a partida possa acontecer no Maracanã. No entanto, o clube já pensou outros locais, como o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Uma das opções é para que o jogo aconteça na parte da manhã, segundo informações do jornalista Victor Lessa.

Com apenas um ponto na tabela, o Fluminense volta a campo neste sábado (20), para medir forças com o Vasco, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro, no mesmo dia, às 21h (de Brasília), na Arena MRV.

