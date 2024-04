Com gol sobre o Bahia, Cano atualiza sua lista de vítimas pelo Fluminense

O Fluminense abriu o placar ainda no primeiro tempo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, entretanto não conseguiu voltar para o Rio de Janeiro com os três pontos. No revés por 2 a 1, na última terça-feira (16), pela 2ª rodada do Brasileirão, Germán Cano acrescentou o Tricolor baiano a sua lista de vítimas com a camisa da equipe carioca.

Dessa forma, o time baiano entra para a lista de clubes que já foram vazados pelo artilheiro. No topo das equipes que mais sofreram gols do camisa 14 está o rival Flamengo, com sete, seguido do Olímpia, do Paraguai, com cinco tentos.

O argentino soma 88 gols em 141 partidas com a camisa do Tricolor de Laranjeiras. Na última temporada, o atleta entrou para um grupo seleto de jogadores que fizeram 40 ou mais gols em temporadas consecutivas no futebol brasileiro. O último a conseguir o feito foi Romário, em 2001. Antes dele, também marcaram 40 ou mais gols em temporadas seguidas nomes como Pelé, Roberto Dinamite e Zico.

Além disso, apenas outros dois jogadores além de Cano alcançaram a marca: Waldo, o maior artilheiro da história do clube, que anotou 48 e 40 gols nas temporadas de 1956 e 1957, respectivamente, e Hércules (44 gols em 1936 e 48 em 1937).

Em 2022, com 44 gols, Cano foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro (26 gols) e da Copa do Brasil (5 gols) e se tornou o maior goleador de toda a história do Tricolor em uma mesma temporada se considerados apenas jogos oficiais. Por fim, no ano seguinte, o argentino foi o artilheiro da Libertadores e do Carioca.

Vítimas de Germán Cano

– Flamengo – 7

– Olimpia (PAR) – 5

– Audax, Corinthians, Internacional, São Paulo e Volta Redonda – 4

– Bangu, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Oriente Petrolero (BOL), Portuguesa, River Plate (ARG), Sporting Cristal (PER) e Vasco – 3

– América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Avaí, Ceará, Red Bull Bragantino, Santos e Vila Nova – 2

– Atlético-GO, Bahia, Boca Juniors (ARG), Botafogo, Colo-Colo (CHL), Coritiba, Cuiabá, Grêmio, Juventude, Millonarios (COL), Palmeiras, Paysandu e Sampaio Corrêa – 1 GOL

