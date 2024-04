O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), a contratação do volante Hugo Moura. Já no Rio de Janeiro desde a última segunda (15), o jogador de 26 anos foi aprovado nos exames e assinou contrato com o Cruz-Maltino.

O vínculo é válido, aliás, até dezembro de 2026. Ele chega após o time carioca pagar R$ 11 milhões ao Athletico, seu agora ex-clube, cujo qual defendia desde 2022. O clube carioca fez o anúncio nas redes sociais.

Hugo Moura já até falou como jogador do Gigante da Colina. Foi na última segunda (15), no aeroporto Galeão, quando chegou à capital carioca., quando falou, inclusive, sobre sua relação com o Flamengo, arquirrival do Vasco e clube que o revelou. Clique aqui para ler esta e mais declarações do jogador.

LEIA MAIS: Vitória faz proposta ao Inter por David, emprestado ao Vasco

Dessa forma, ele começou na Gávea em 2018, sendo testado aos poucos nos profissionais do Flamengo. Em 2020, atuou no Coritiba por empréstimo e se destacou após 28 partidas na Série A, sendo 24 como titular.

Vasco acerta a contratação do volante Hugo Moura Saiba mais em https://t.co/CYTsuTfPxl #VascoDaGama pic.twitter.com/41ejkzNCew — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024

Não à toa, ao voltar para o Fla, jogou 20 jogos em 2021. No ano seguinte, porém, o Rubro-Negro vendeu o atleta ao Athletico (R$ 6,6 milhões por 50% dos direitos). Foi muito bem no começo, somando quase 100 jogos em duas temporadas. Em 2024, no entanto, perdeu espaço, sendo titular apenas seis vezes.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco anuncia a contratação do volante Hugo Moura apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.