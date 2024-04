Carpini deixa São Paulo com aproveitamento pior que seus antecessores

O São Paulo demitiu o técnico Thiago Carpini nesta quinta-feira (18). O treinador não resistiu à pressão e os resultados ruins nos últimos jogos e acabou desligado do cargo. Contudo, o comandante deixa o Tricolor Paulista com um aproveitamento pior que os seus antecessores.

Foram, ao todo, 18 jogos de Thiago Carpini à frente do São Paulo, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas. Um aproveitamento exato de 50% dos pontos. No cálculo, contam os dois empates na final da Supercopa Rei do Brasil contra o Palmeiras e as quartas de final do Paulistão, contra o Novorizontino. Seu percentual é pior que os últimos quatro treinadores do Soberano.

Crespo tem o melhor aproveitamento entre os técnicos do São Paulo nas últimas cinco temporadas. Os números do argentino são impulsionados pela campanha do título paulista de 2021. Foram 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, com um percentual de 57,23%.

Na sequência da lista vem Rogério Ceni (55,03%), Fernando Diniz ( 54,66%), Dorival Junior (54,32%) e em quinto vem Thiago Carpini (50%). Assim, é preciso retomar a Cuca, em 2019 (47,44%), para encontrar números piores que os do último treinador do São Paulo.

Contudo, também é importante ressaltar que Thiago Carpini teve menos jogos que todos os seus antecessores. O último técnico que teve menos jogos que ele foi André Jardine. O antigo técnico da base tricolor teve apenas oito jogos à frente da equipe profissional no início de 2019.

Além de Carpini, deixam o clube o auxiliar técnico Estephano Djian e o preparador físico Caio Gilli. Assim, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (21), às 18h30, contra o Atlético-GO, fora de casa, pela 3° rodada do Brasileirão.

