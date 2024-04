Santos inscreve 27 jogadores para estreia na Série B

O Santos definiu, nesta quinta-feira (18), os jogadores inscritos para a disputa da Série B. Os nomes já aparecem no sistema da CBF e estão regularizados para atuar no torneio. O Peixe estreia neste sábado (20), às 16h30, na Vila Belmiro, contra o Paysandu.

Aliás, a grande surpresa da lista foi a ausência do atacante Morelos. Afinal, o colombiano perdeu espaço após um desempenho ruim no Campeonato Paulista e não está nos planos do técnico Fábio Carille. Além disso, a questão contratual pesa e uma rescisão não é descartada.

Morelos decepcionou a comissão técnica neste início de 2024. O desempenho abaixo do esperado no Estadual e a dificuldade em alcançar sua melhor forma física durante os treinamentos prejudicaram o jogador em ter mais oportunidades no Peixe. Neste ano, ele marcou dois gols e distribuiu uma assistência, em 11 partidas.

Além disso, o lateral-direito Rodrigo Ferreira, contratado após defender o Mirassol no estadual, também ainda não aparece na lista de inscritos para a Série B. Ele ainda não aparece no BID pelo Peixe, muito por conta do transfer ban sofrido pelo clube nos últimos dias. Marcelo Teixeira disse que o problema já está resolvido e o atleta deve ser regularizado em breve.

Por fim, alguns nomes que ficaram fora do Paulistão por conta de lesões também acabaram inscritos. Casos do zagueiro Alex, do volante Sandry e do atacante Willian Bigode, que saiu da lista de inscritos do Estadual no mata-mata.

Na Série B, os clubes podem inscrever um número máximo de 50 atletas até o dia 9 de setembro, podendo substituir no máximo 8 atletas até o dia 20 do mesmo mês.

Confira a lista de atletas inscritos pelo Santos para a Série B:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo.

Laterais: Aderlan, Hayner, JP Chermont e Souza.

Zagueiros: Alex, Gil, Jair e Joaquim.

Meias: Diego Pituca, Giuliano, Nonato, Hyan, João Schmidt, Cazares, Otero, Sandry, Tomás Rincón e Vinícius Balieiro.

Atacantes: Enzo Monteiro, Guilherme, Julio Furch, Pedrinho, Weslley Patati e Willian Bigode.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos inscreve 27 jogadores para estreia na Série B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.