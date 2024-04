O Atlético já projeta o clássico contra o Cruzeiro, no sábado (20), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo empatou em 1 a 1 com o Criciúma, em casa, na última quarta-feira (17), mas já pensa na Raposa e nas alterações que o técnico Gabriel Milito terá de fazer na equipe.

Afinal, algumas mudanças certas vão ocorrer. Por exemplo: o volante Rodrigo Battaglia, expulso contra o Corinthians, retorna ao time preto e branco. Com a volta, caberá ao comandante escolher entre Alan Franco ou Otávio.

Na defesa, também outra mudança deve acontecer. Jemerson foi poupado por Milito no jogo contra o time de Santa Catarina, mas tem sido titular absoluto do treinador atleticano e deve retornar. Aliás, no empate dessa quarta-feira, Igor Rabello foi criticado no lance que gerou o gol.

Na lateral esquerda, Guilherme Arana voltará. Aliás, ele seria poupado contra o Criciúma. No entanto, entrou em campo ainda no primeiro tempo após lesão de Rubens. O jovem atleta será reavaliado para saber a gravidade da contusão em lance muito forte.

O meio campo pode ter outras alterações. Zaracho, afinal, deve entrar como titular. Com isso, o treinador terá de optar por Gustavo Scarpa ou Igor Gomes. Pelo que tem feito nos últimos jogos, é impossível afirmar quem vai para o jogo, afinal, tem sido feito um rodízio pelo técnico.

Atlético busca primeira vitória

Embora tenha sido campeão mineiro sobre o Cruzeiro, o Galo ainda busca a primeira vitória diante da Raposa em sua nova casa. Até agora foram três jogos, sendo duas derrotas e um empate.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com clássico no próximo sábado, Atlético terá mudanças em time titular apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.