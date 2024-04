Artur Jorge comanda treino horas antes de jogo entre Botafogo e Atlético-GO

Artur Jorge decidiu comandar um treinamento horas antes do jogo entre Botafogo e Atlético-GO. Assim, os jogadores alvinegros realizaram uma atividade na manhã desta quinta-feira (18/04), no Nilton Santos.

Botafogo realiza últimos ajustes para o jogo com o Atlético-GO, hoje, no Nilton Santos. #VamosBOTAFOGO Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/npXLRSL1vX — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 18, 2024

Treino do Botafogo

O treinamento teve cerca de 45 minutos de duração e contou somente com os relacionados do jogo. Aliás, é a primeira vez que os jogadores alvinegros treinam no mesmo dia de uma partida. A prática é utilizada por alguns clubes, mas é bem incomum no futebol brasileiro.

Artur Jorge, dessa forma, comandou um treino de intensidade, sem desgastar muitos os jogadores alvinegros. O português está no começo do seu trabalho no Glorioso e busca melhorar o condicionamento físico do elenco. O técnico comandou somente dois jogos no clube.

Aliás, Botafogo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (18/04), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão 2024. Os jogadores alvinegros, dessa forma, vão em busca da primeira vitória no campeonato.

