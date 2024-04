Carlo Ancelotti alcança marca importante no Real Madrid

Na última quarta-feira (17), o Real Madrid eliminou o Manchester City e garantiu uma vaga na semifinal da Champions League. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti encaram o Bayern de Munique.

A classificação mantém vivo o sonho dos Merengues em conquistar dois títulos nesta reta final de temporada: campeonato espanhol e Champions League.

Por falar no torneio continental, a presença entre os quatro melhores com Carlo Ancelotti no comando técnico é uma doce rotina. Em duas passagens no Real Madrid, o italiano consolidou a sua fama de copeiro e levou o clube até a semifinal.

Até o momento foram duas classificações para a grande final e duas eliminações. Quando chegou até a decisão, Carlo Ancelotti faturou o torneio.

Vale citar, que a última conquista do Real Madrid pela Champions League ocorreu em 2022. Na ocasião, a equipe venceu o Liverpool por 1 a 0. A primeira taça de Carlo Ancelotti pelo time espanhol aconteceu em 2014. Na final contra o Atlético de Madrid, o clube do Santiago Bernabéu levou a melhor por 4 a 1.

Eliminações de Carlo Ancelotti

Curiosamente, as duas quedas ocorreram quando a equipe defendia a taça do ano anterior. A primeira eliminação veio com a Juventus. A segunda e última aconteceu na temporada passada. O algoz foi o Manchester City.

Confira abaixo o retrospecto do treinador na Champions League:

2013/2014 – Campeão

2014/2015- Semifinal

2021/2022 – Campeão

2022/2023- Semifinal

2023/2024 – Semifinal (Bayern de Munique).

