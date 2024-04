Palmeiras inicia preparação para pegar o Flamengo, e Menino convoca a torcida

O Palmeiras iniciou na manhã desta quinta-feira a preparação para o duelo contra o Flamengo, no domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Abel Ferreira precisa da vitória após ser derrotada por 1 a 0 para o Inter, na última quarta (17).

Os titulares do revés para o Colorado fizeram atividades internas no centro de excelência, enquanto o restante foi a campo e realizou um trabalho técnico. Na sequência, houve movimentações específicas.

O meia Gabriel Menino, que entrou diante do Inter aos 19 minutos do segundo tempo, no duelo na Arena Barueri, explicou como o grupo do Palmeiras vai trabalhar para se reabilitar na competição.

“São 38 rodadas, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Foi o segundo jogo apenas do Brasileiro, temos o terceiro agora em casa novamente. Não foi uma grande partida ontem, entramos um pouco desconcentrados. Mas, enfim, temos um grande jogo agora em casa, que encaramos como um clássico, e, se Deus quiser, vamos em busca dos três pontos”, disse o jogador.

Menino foi o herói do Palmeiras do título sobre o Fla em 2023

Menino foi o grande nome da vitória por 4 a 3 do Palmeiras sobre o Flamengo na Supercopa do Brasil em 2023, quando anotou dois gols. Ele destacou o duelo contra o Rubro-Negro e garantiu que o Verdão vai entrar 100%.

“É um jogo muito grande, de jogadores grandes. Vamos encarar como uma final para brigar por esses três pontos que perdemos ontem. Vamos entrar com máxima força, mentalidade forte e dar o nosso melhor para que possamos sair vitoriosos desse grande clássico”, destacou.

Meia quer a presença da torcida no domingo

O meia, que tem 213 partidas, 17 gols e 19 assistências pelo Palmeiras, quer a torcida enchendo o Allianz Parque para o duelo contra o atual líder do Brasileirão.

“A torcida sempre foi o 12º jogador para nós. Então, é importante estarem com a gente no domingo, nos apoiando, gritando e torcendo, para que todos juntos possamos fazer uma grande partida e sair vitoriosos”.

