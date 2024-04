Dupla de peso voltará ao Fluminense contra o Vasco

Além de Keno, recuperado de lesão, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, contará com o retorno de importante dupla que esteve ausente contra o Bahia., para o jogo contra o Vasco, no sábado (20), pela terceira rodada do Brasileirão.

Marcelo e Felipe Melo, poupados diante do Tricolor baiano, na última terça (16), participaram do treino desta quinta-feira (18), voltando, então, a estar à disposição do treinador do Flu.

Dessa forma, a dupla deverá estar entre os relacionados para o clássico contra o Vasco, no sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Marcelo já tem 11 partidas na temporada, mas somou “apenas” 649 minutos – é o nono neste quesito no elenco de Fernando Diniz. Já o zagueiro Felipe Melo atuou menos ainda. Foram nove jogos, e 512 minutos, 16º no plantel.

Além da citada dupla, o atacante Keno, que estava lesionado, esteve presente nos treinamentos com bola na semana e pode ser relacionado. O jogador não atua desde 16 de março pelo Tricolor.

O Fluminense vem em 14º no Brasileirão, com um ponto em duas rodadas. Já o Vasco ocupa a nona posição, com três pontos. Depois desse jogo, o Tricolor volta as atenções para a Libertadores, visto que encara o Cerro Porteño-PAR, na quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos.

