São Paulo vai em busca de técnicos estrangeiros. Veja o cenário!

O São Paulo procura um técnico estrangeiro para substituir Tiago Carpini, desligado pelo clube nesta quinta-feira (18), após mais um resultado ruim. A ideia inicial da diretoria tricolor é fechar com um treinador de fora do Brasil, que tenha uma carreira já consolidada. O cenário, aliás, é bem distante do que a cúpula são-paulina fez ao fechar com Carpini no início do ano.

Segundo o “Ge”, o Soberano já foi atrás de Diego Alonso, mas escutou que o mesmo quer seguir na Europa. Ex-treinador do Uruguai, seu último trabalho foi no Sevilla. Outro uruguaio que chama a atenção é Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro. No Real Valladolid, ele não tem interesse de retornar ao Brasil neste momento.

Nomes improváveis

Ainda na noite de quarta-feira, o nome de Rafa Benítez, espanhol de 64 anos, foi vinculado ao São Paulo. O clube, no entanto, negou qualquer tipo de negociação com o treinador. Outro nome que surgiu entre os torcedores foi o do português José Mourinho. Mas a intenção do Tricolor Paulista é contratar um profissional sem ultrapassar as barreiras financeiras do clube.

