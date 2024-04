Roma elimina Milan e está na semifinal da Liga Europa

A Roma é semifinalista da Liga Europa 2023/24. Nesta quinta-feira (18/4), derrotou o Milan por 2 a 1, no Estádio Olímpico, para euforia de sua torcida. Como também venceu em Milão (1 a 0), os romanistas avançam de fase.

Os gols da Roma foram de Mancini (que fez o tento do jogo de ida) e Dybala. O Milan descontou no fim com Gabbia. Dessa forma, o time da capital italiana enfrentará o Leverkusen que eliminou o West Ham.

Roma abre 2 a 0

A Roma começou mais bem postada e saiu na frente aos 12 minutos. Mancini, pela esquerda, ganhou uma dividida e tocou para Pellegrini. Este chutou na trave, mas a sobra ficou com Mancini, que mandou para o gol. Na comemoração, emocionado, Mancini mostrou uma camisa dedicando o tento a Mattia Gianni, jogador italiano irmão de seu cunhado e que morreu em campo num jogo da quinta divisão entre seu time, o Castelfiorentino, contra o Lanciotto, no dia 15.

Milan com um a mais

Aos 22, depois de quase sofrer o empate numa bola que foi no travessão, a Roma ampliou num chute de Dybala, da entrada da área, após grande jogada de Lukaku. Com a grande vantagem, a equipe da casa jogou de forma mais recuada e cautelosa, dando a chance para o Milan passar a ter o domínio de jogo, principalmente depois da expulsão de Çelik, que deixou a Roma com dez. Além disso, a Roma perdeu dois de seus principais jogadores ainda no primeiro tempo: Lukaku e Dyballa, ambos machucados.

Roma faz a festa

Com dez, a Roma jogou fechada. O Milan, sem o esquema de três zagueiros para ficar mais ofensivo, ficou em cima. Mas só conseguiu o seu gol aos 41, numa cabeçada de Gabbia após cruzamento de Rafael Leão. Assim, morreu na praia. Roma em nova semifinal de Europa League.

