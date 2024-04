Gabriel está perto de trocar o Inter pelo Athletico-PR

Fora dos planos do técnico Eduardo Coudet no Inter, Gabriel está perto de mudar de ares. O Colorado está negociando o empréstimo do volante para o Athletico-PR. As tratativas estão em andamento e a expectativa é que a transferência seja sacramentada nesta sexta-feira, quando se finaliza a janela de transferências para atletas que jogaram os estaduais.

Gabriel vem treinando em separado do elenco colorado desde o mês passado. A diretoria buscava rescindir o seu contrato, que havia sido renovado até o fim de 2025. Contudo, as partes não chegaram a um consenso. Assim, a saída encontrada foi cedê-lo a algum clube até o fim da temporada.

O jogador não caiu nas graças de Eduardo Coudet. Isso porque o jogador passou por cirurgia no joelho direito em 2022 e, ao voltar, não conseguiu espaço com o treinador. Dessa maneira, acabou afastado dos trabalhos do grupo principal com o uruguaio Carlos De Pena, que deixou o clube para acertar com o Bahia, onde já estreou no Campeonato Brasileiro.

Já sem chances no Inter, Gabriel viu sua concorrência aumentar ainda mais nesta temporada. Chegaram Fernando, Thiago Maia e Bruno Gomes, que vêm jogando com frequência na equipe colorada.

Na temporada, Gabriel entrou em campo em apenas duas partidas, todas entrando no segundo tempo: vitórias sobre São José e Brasil de Pelotas.

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro após vitórias sobre Bahia (2 a 1) e Palmeiras (1 a 0), o Inter volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta justamente o Athletico-PR. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, casa do Furacão.

