Conselho aprova mudanças no estatuto, e Sport abre caminho para SAF

Uma reunião do Conselho Deliberativo do Sport, nesta quinta-feira (18), abriu a possibilidade do clube se tornar uma SAF. A Comissão de Redação do Novo Estatuto apresentou alterações importantes para modernização da lei geral que rege o clube. Entre elas, a possibilidade da mudança no modelo de administração.

Além da possibilidade da criação da SAF, esse novo estatuto sugere que, se isso acontecer, o parceiro terá, então, o controle apenas do futebol do Sport. Além disso, o mandato do presidente, que atualmente é de dois anos, aliás, passaria a ser de três anos. Ele faria parte de um Conselho Administrativo junto com um vice-presidente e dois diretores, que teriam, dessa forma, a incumbência de contratar um CEO.

“O Sport larga na frente e inicia o processo de modernização do futebol pela estrutura corporativa criada pelo estatuto. Acreditamos que a SAF levará o Sport ao lugar que ele merece no futebol brasileiro”, afirmou Ademir Rigueira, presidente da Comissão de Redação.

Outra mudança sugerida no estatuto é a criação da Comissão de Ética e Disciplina, que analisará comportamentos que podem prejudicar o clube, como injúria racial, preconceito sexual, misoginia, importunação ofensiva ao pudor.

Todos passarão a ser colocados como infrações administrativas, passíveis de punição. Todas as propostas entrarão em votação na assembleia geral dos sócios, que ainda não tem data para acontecer.

