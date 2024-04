Zagueiro do América-MG mostra confiança em volta do clube à Série A

O América-MG estreia neste fim de semana na Série B do Campeonato Brasileiro. Embora rebaixado da primeira divisão nacional, no ano passado, o Coelho começou bem 2024 e chegou às semifinais do Campeonato Estadual. Dessa forma, o zagueiro Éder confia que sua equipe será capaz de fazer um bom trabalho e começar a competição com o pé direito.

“Fizemos um bom Campeonato Mineiro, tínhamos a melhor defesa e o melhor ataque até encontrar o Atlético nas semifinais. Fizemos bons jogos, mas acabamos eliminados. É claro que também esperávamos avançar na Copa do Brasil, mas o adversário foi mais eficaz que nós. Agora, temos que pensar no que está por vir, já estamos para estrear na Série B. Não tenham dúvidas de que daremos o nosso melhor”, diz Éder, apontando ainda que a pré-temporada dá confiança para que o time brigue para voltar à elite.

“Tivemos uma preparação muito boa, com bom tempo de treinamentos e alguns amistosos no meio do caminho. E o melhor, com bom desempenho da equipe. Chegamos para essa estreia com a expectativa bem alta, pelo apresentado nesse período. Temos nosso modelo de jogo definido e espero que já possamos aplicar tudo isso na estreia. Sabemos das dificuldades da competição, mas estamos bem confiantes. É uma expectativa não só nossa, mas da diretoria e dos torcedores para conseguirmos nosso objetivo maior, que é o acesso”.

O América-MG estreia na Série B nesta sexta-feira (19), fora de casa, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

