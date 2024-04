São Paulo se reúne com Zubeldía, campeão da Sula, e encaminha acordo

O São Paulo vê Luis Zubeldía como o nome ideal para ocupar a vaga de Thiago Carpini, demitido nesta quinta-feira (18), dia seguinte à derrota para o Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão. O treinador argentino esteve em reunião por vídeo com a diretoria tricolor nesta quinta e deixou encaminhado um acordo para assumir a equipe. A informação foi publicada inicialmente pelo portal ‘ge’.

Zubeldía está disponível no mercado desde que saiu da LDU na temporada passada. Eçle estava no clçube equatoriano desde 2022 e tem uma conquista de Copa Sul-Americana, cuja campanha teve, inclusive, triunfo sobre o São Paulo nos pênaltis. Na final, sua equipe bateu outro time brasileiro, o Fortaleza.

O comandante de 43 anos acumula trabalhos pelo Lanús-ARG, Barcelona-EQU, Racing-ARG, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín-COL, Alavés-ESP e Cerro Porteño-PAR.

O argentino chegou a ser alvo do clube do Morumbi no começo da temporada atual, após a confirmação da ida de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Contudo, a escolha são-paulina foi por Carpini.

Na ocasião, a diretoria são-paulina se frustrou por não conseguir sequer conversar com Zubeldía. Posteriormente, o coordenador de futebol Muricy Ramalho fez críticas à postura do técnico argentino.

