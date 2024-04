Everton Cebolinha deve desfalcar o Flamengo contra o Palmeiras

O elenco do Flamengo folgou nesta quinta-feira, após a vitória sobre o São Paulo, e volta aos treinos nesta sexta. Visando o duelo com o Palmeiras, no domingo, porém, o técnico Tite deverá ter uma baixa: o atacante Everton Cebolinha.

Substituído aos 12 minutos por conta de dores no tornozelo direito, o camisa 11 passou por exames nesta quinta. Apesar de não ter lesão, Cebolinha está com um edema e deve ser preservado no domingo. O jornalista Venê Casagrande deu a informação inicialmente.

Everton Cebolinha sofreu um pisão de Igor Vinícius com apenas dois minutos de jogo no Maracanã. O atacante tentou ficar em campo, mas não aguentou e deu lugar a Luiz Araújo. O substituto, aliás, é o candidato a ficar com a vaga no time titular, com Bruno Henrique do lado esquerdo.

No domingo passado, na vitória sobre o Atlético-GO, Cebolinha também sentiu dores no mesmo local. Ele saiu no intervalo e logo começou a recuperação com gelo no banco de reservas. A expectativa agora é pela volta do camisa 11 na quarta-feira, diante do Bolívar (BOL), pela Libertadores.

