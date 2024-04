Ramón Díaz, técnico do Vasco, pode ser punido após fala machista; veja possíveis sanções

O técnico Ramón Díaz, do Vasco, corre risco de pegar uma punição pesada. Afinal, o argentino criticou a arbitragem com uma fala machista em entrevista coletiva na sequência da derrota para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira.

Segundo o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Ramón pode pegar de cinco a dez jogos de pena, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O trecho fala em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. O STJD deve analisar o caso.

A reclamação de Ramón Díaz foi sobre Daiane Muniz (Fifa/SP), que estava no VAR da vitória vascaína sobre o Grêmio, na primeira rodada. O treinador disse que era complicado que uma mulher tomasse decisões no VAR.

“Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Mas, na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que no VAR quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo, competimos”, declarou o treinador.

