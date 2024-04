Artur Jorge diz que Botafogo deveria ter jogado melhor

O técnico Artur Jorge expressou sua satisfação pela primeira vitória do Botafogo sob sua liderança, com o placar de 1 a 0 contra o Atlético-GO, no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira (18). No entanto, o treinador português ressaltou que a equipe poderia ter apresentado um desempenho melhor.

“O que fica é a vitória. No primeiro jogo em casa, conquistar os três pontos diante de nossos torcedores é muito gratificante, mas não estou completamente satisfeito com o que vimos em campo. Sentimos que poderíamos e deveríamos ter jogado muito melhor. A equipe batalhou muito e mostrou competência quando precisou se defender, mas não correspondeu ao estilo de jogo que queremos para este Botafogo – uma equipe menos reativa e mais dominante. Hoje não alcançamos esse padrão. Saímos com os três pontos, mas com a convicção de que podemos e devemos fazer mais”, declarou.

Artur exalta desempenho defensivo

Por outro lado, o técnico enfatizou o fato de que o Botafogo não sofreu gols pela primeira vez sob seu comando, apesar da pressão exercida pelo Atlético-GO no segundo tempo.

“Tivemos uma boa atuação defensiva, o que é fundamental para nós mantermos nosso gol intacto. É o primeiro passo para a vitória. Disse aos meus jogadores que hoje era dia de vencer, ponto final. Estamos apenas na segunda rodada, conseguimos a vitória em casa, o que é muito importante, apesar do desempenho que não foi o desejado. Temos capacidade para fazer muito melhor. Em outros jogos, se apresentarmos esse mesmo desempenho, não será suficiente para vencer. Mas a equipe demonstrou esforço, determinação e coletividade, valores essenciais para o nosso progresso”, enfatizou.

Sobre o próximo jogo contra o Universitário, Jorge comentou: “Temos um longo caminho pela frente, não apenas nesta temporada, mas também em relação aos nossos objetivos. Para mim, o foco está no jogo contra o Juventude no domingo. Pensaremos no próximo jogo depois. Estamos em um processo de construção e consolidação de ideias, buscando uma equipe que compreenda a nossa filosofia de jogo. Neste momento, vejo um comprometimento de todo o elenco em aplicar o que estamos trabalhando. Todo processo requer tempo, e temos pouco tempo para trabalhar. É importante conquistar vitórias para consolidar esse processo, e por isso considero a vitória de hoje como o aspecto mais relevante.”

