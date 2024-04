Fluminense tenta quebrar pior jejum em clássicos de suas história

Depois do revés para o Bahia, o Fluminense terá seu primeiro clássico pelo Campeonato Brasileiro e precisa quebrar um longo jejum para conquistar sua primeira vitória na competição. Desde o dia 9 de abril de 2023, o Tricolor não sabe o que é vencer um rival do Rio de Janeiro. Assim, o time não conseguiu avançar à final do Estadual e deixou a chance do tri pelo caminho.

Há mais de um ano, os comandados de Fernando Diniz golearam o Flamengo por 4 a 1, no Maracanã, e ficaram com o bi do Carioca. Desde então, foram treze clássicos sem saber o que é vitória, com seis empates e sete derrotas, algo que tem incomodado a torcida.

O último também foi contra o Rubro-Negro, no empate sem gols que sacramentou a eliminação. Com o empate sem gols diante do Flamengo, o Fluminense atingiu a marca de 13 clássicos de jejum. Sendo assim, é a pior sequência da história do clube, igualando as marcas de 1961-1962 e 1995-1996.

“Vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas esquecem de falar que somos os atuais bicampeões estaduais, acabamos de ser campeões da Libertadores. Voltamos, treinamos cinco dias, jogamos e fomos campeões da Recopa. Assim, eu acho que vocês, hoje, falam muito do lado negativo, tinham que falar mais do trabalho que vem sendo construído”, disse André após a eliminação do Estadual.

Bons números diante do rival

Se por um lado o Fluminense não vence um clássico há 13 jogos, por outro tem bons números diante do arquirrival que enfrenta no sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Nos últimos dez duelos contra o Vasco, o Tricolor tem apenas uma derrota, justamente na temporada passada, quando sofreu um revés por 4 a 2, no Nilton Santos. Contudo, não venceu este clássico nos últimos três duelos.

O técnico Fernando Diniz será sempre lembrado pelas conquistas da Libertadores e Recopa Sul-Americana. No entanto, também pode ficar marcado pelo péssimo desempenho em clássicos. Afinal, o treinador tem os piores números de um técnico em clássicos na história tricolor. Ao todo, são 31 jogos, seis vitórias, nove empates e 16 derrotas, com 30% de aproveitamento.

Dessa forma, para o duelo deste sábado, o time pode ter três retornos importantes. Marcelo e Felipe Melo, poupados no último jogo, devem voltar, enquanto Keno está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. Por outro lado, Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, estão fora.

Além disso, Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, e Thiago Santos, que sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada, também não jogam. O meia Renato Augusto, por sua vez, já iniciou o treino de transição com bola e também está perto do retorno.

Sequência negativa em clássicos

1 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – 16/03 – Campeonato Carioca

2 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 09/03 – Campeonato Carioca

3 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – 03/03 – Campeonato Carioca

4 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 25/02 – Campeonato Carioca

5 – Fluminense 0 x 0 Vasco – 14/02 – Campeonato Carioca

6 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 11/11 – Campeonato Brasileiro

7 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – 08/10 – Campeonato Brasileiro

8 – Fluminense 2 x 4 – 16/09 – Campeonato Brasileiro

9 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/07 – Campeonato Brasileiro

10 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 01/06 – Copa do Brasil

11 – Fluminense 0 x 1 – Botafogo – 20/05 – Campeonato Brasileiro

12 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/05 – Copa do Brasil

13 – Fluminense 1 x 1 Vasco – 06/05 – Campeonato Brasileiro

Duelos recentes contra o Vasco

1 – Fluminense 0 x 0 Vasco – Campeonato Carioca 2024

2 – Vasco 4 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2023

3 – Fluminense 1 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro 2023

4 – Fluminense 2 x 0 Vasco – Campeonato Carioca 2023

5 – Fluminense 2 x 0 Vasco – Campeonato Carioca 2022

6 – Fluminense 1 x 1 Vasco – Campeonato Carioca 2021

7 – Vasco 1 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2020

8 – Fluminense 2 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro 2020

9 – Vasco 0 x 2 Fluminense – Campeonato Carioca 2020

10 – Fluminense 0 x 0 Vasco – Campeonato Brasileiro 2019

Piores marcas em clássicos

1995/1996: 13 clássicos sem vitória;

1961/1962: 13 clássicos sem vitória;

2023/2024: 13 clássicos sem vitória;

2012/2013: 12 clássicos sem vitória;

2011/2021: 12 clássicos sem vitória;

2023/2024: 11 clássicos sem vitória.

