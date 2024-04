Botafogo sonda lateral-direito do Bahia, mas recebe um ‘não’

A sexta-feira (19) marca o último dia da janela de transferências domésticas. E o Botafogo corre contra o tempo para suprir posições carentes em seu elenco. Segundo o site “Uol”, o clube foi atrás do lateral-direito Gilberto e fez uma sondagem pelo defensor.

Porém, o Bahia descartou abrir conversas para liberar o seu atleta. O Tricolor de Aço avisou, portanto, que não tem a intenção de negociá-lo.

Atualmente, Gilberto, curiosamente revelado pelo Botafogo, é reserva de Arias no time do técnico Rogério Ceni. Ele, no entanto, vislumbra a titularidade em junho/julho, quando o concorrente colombiano deve estar na Copa América dos Estados Unidos.

Gilberto, além do Botafogo e do Bahia, tem passagens por Internacional, Fiorentina, Hellas Verona, Vasco, Fluminense e Benfica.

Para a lateral direita, o Botafogo conta com Ponte, Suárez e Rafael. Os dois últimos, contudo, estão lesionados. O primeiro, por sua vez, mesmo criticado, marcou o gol da vitória do Glorioso sobre o Atlético-GO por 1 a 0, na última quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

