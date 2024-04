Bombeiros tentam evitar show de Roberto Carlos no Pacaembu, nesta sexta (19)

O Corpo de Bombeiros se movimenta para tentar impedir a apresentação de Roberto Carlos, nesta sexta-feira (19), no Pacaembu. A corporação alega que o estádio não tomou as providências necessárias para prevenção de incêndios. O local se encontra irregular porque há registros de ausência de portas corta-fogo, hidrantes despressurizados e saídas de emergência bloqueadas por andaimes.

A programação é que o show do rei Roberto Carlos comece às 21h. O espetáculo representaria a primeira atração após a reforma. Afinal, o espaço específico para eventos no estádio vai reabrir sob novo nome “Mercado Livre Arena Pacaembu”. A concessionária Allegra, responsável por gerir o local, indicou, porém, que vai manter a apresentação. A empresa alega que todas as normas de segurança estão sendo respeitadas.

Corpo de bombeiros aponta falta de segurança no Pacaembu

A propósito, o coronel Alexandre Merlin assinou um documento para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), na manhã da última quinta-feira (18). O envio do ofício teve como objetivo provar que o Pacaembu está irregular. Ele entende que, além da adoção de medidas para prevenção contra incêndio, o Corpo de Bombeiros não concedeu a licença para funcionamento.

Houve uma vistoria no local no dia 16 de abril. Desse modo, averiguou-se que havia desrespeito a algumas ações de prevenção. Como, por exemplo, a inexistência de casa de bombas de incêndio compartimentada, hidrantes despressurizados e a ausência da instalação de bombas reservas a diesel. Além disso, as caixas de elevadores estarem abertas e as rotas de fuga bloqueadas por andaimes. A casa também não conta com sistema de chuveiros automáticos nem portas corta-fogo ou central de alarmes.

“Caso o evento ocorra, será em total revelia ao Corpo de Bombeiros. Ademais, a edificação foi advertida em 18/04/2024 por não possuir licença do Corpo de Bombeiros. Sendo assim, solicito a essa secretaria a adoção de medidas pertinentes a evitar a realização do evento em desacordo com a legislação de segurança contra incêndio”, frisa o coronal na carta. Inclusive, o documento, chegou à secretaria no fim da manhã, da última quinta. Entretanto, a prefeitura não se posicionou até o momento.

Detalhes do show de Roberto Carlos

O anúncio da apresentação de Roberto Carlos no Pacaembu está envolvido em ocasiões especiais: a celebração dos 83 anos do cantor e a reinauguração o “Mercado Pago Hall”, uma arena de shows localizada dentro do estádio e que mudará seu nome para “Mercado Pago Arena Pacaembu”. Espera-se que o show da turnê “Eu ofereço flores” receba um público de três mil pessoas. Alguns ingressos ainda estão disponíveis, em valores a partir de R$ 800.

Na contramão do movimento dos bombeiros, a Allegra Pacaembu, empresa que administra o estádio, garantiu que vai promover seu primeiro evento do ano, nesta sexta, por meio de nota.

“Será uma experiência em construção, proporcionando aos participantes um contato próximo com as obras de reforma, modernização e restauro, que seguem em ritmo acelerado. A Concessionária Allegra Pacaembu informa, ainda, que o evento atenderá todas as normas vigentes na cidade e oferecerá as condições de conforto e segurança necessárias para uma experiência de alta qualidade. O evento possui autorização, emitida pela Prefeitura, à realização do evento, conforme publicação no Diário Oficial de hoje”, assegurou a gestora.

Por sinal, a Allegra ainda complementou que vai cooperar com todos os questionamentos que a corporação fizer, com o objetivo de comprovar que respeita a legislação imposta para um evento temporário.

