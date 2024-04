Bolívar é eliminado do Apertura por clube ‘sensação’ na Bolívia

Disputando a elite do futebol boliviano pela primeira vez em sua história, o San Antonio Bulo Bulo vive um momento épico. Não apenas pela participação, mas por seguir superando desafios como, por exemplo, eliminar o Bolívar nas quartas de final do Apertura.

Depois do triunfo jogando em casa, por 1 a 0, a equipe que tem como treinador o brasileiro Thiago Leitão precisava sustentar a vantagem em La Paz. E, no clube que tem símbolo extremamente semelhante ao da Seleção Brasileira, foi justamente outro representante do Brasil no plantel que se mostrou determinante em toda a eliminatória.

Além de marcar o tento da vitória na ida, o atacante Daniel Passira abriu a conta na volta, aos 34 minutos da primeira etapa. Com isso, o Bulo Bulo forçou os anfitriões a, pelo menos, virarem o jogo com o intuito de partirem para a disputa de pênaltis.

O Bolívar chegou a igualar as coisas por intermédio do também atacante Fernando Saucedo. Porém, com o tento saindo já aos 45 do tempo complementar, não houve espaço para buscar a virada e o San Antonio Bulo Bulo garantiu vaga na semifinal.

Desabafo

Logo após o primeiro encontro, o empresário e proprietário da SAF do Bolívar até o fim do ano passado, Marcelo Claure, disparou contra o estilo de jogo do San Antonio. Tanto no aspecto disciplinar como na atuação da arbitragem em tom que foi relembrado após a classificação do clube de Entre Ríos.

Não por acaso, Thiago Leitão deu uma forte entrevista onde afirmou que Claure pode ter muito dinheiro, mas “não tem conhecimento de futebol”:

“A verdade é que ele (Marcelo Claure) tem dinheiro, tudo mais, mas não tem conhecimento de futebol. O futebol se decide dentro de campo. Disso ele não sabe. Ele acredita que, com dinheiro, se resolve tudo, mas não é assim. Nós mostramos que fomos superiores no trópico e aqui, em sua casa. Isso é o que me deixa feliz.”

Foco na Libertadores

Com a queda em âmbito local, as atenções dos celestes se voltam de maneira absoluta para a Liberta onde, em dois jogos, obteve duas vitórias contra Palestino e Millonarios. Agora, o desafio será novamente no Hernando Siles, diante do Flamengo, na próxima terça-feira (24). A partida na capital boliviana está prevista para ocorrer às 21h30 (de Brasília).

