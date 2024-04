O meia-atacante Sauer pode pintar novamente no Botafogo. Ele, aliás, está nas últimas semanas de empréstimo ao Rizespor, clube que briga por vaga na Conference League de 2024-25 por intermédio desta edição do Campeonato Turco. O time está na quinta colocação do torneio otomano.

Em entrevista ao portal “oGol” fez um aceno sutil ao Botafogo, clube com quem tem contrato até junho de 2025.

“Continuo a me comunicar com meus companheiros e alguns do staff do clube. Sou jogador do Botafogo, tenho contrato, acredito que fiz um bom trabalho no tempo que estive ao serviço do clube. Assisto a todos os jogos”, revelou o meia-atacante.

Sauer chegou à Turquia no início desta temporada, em agosto de 2023. Por lá, tem 29 jogos (16 destes como titular), uma assistência e um gol. Ele tem contrato até junho.

“Quero terminar da melhor forma possível aqui na Turquia e, depois, ver o que vai acontecer. Se chegar proposta que faça sentido para o Botafogo e para mim, teremos que analisar em conjunto e tomar decisões. Um passo de cada vez, sem queimar etapas, para que, no fim, todos concordem com as decisões”, pontuou.

Sauer no Botafogo

O Botafogo trouxe Sauer, em abril de 2022, no início da era SAF, após o jogador se destacar em Portugal. No Glorioso, o meia-atacante enfrentou lesões e teve altos e baixos. Desse modo, ele registra 38 jogos, sete gols e quatro assistências.

“Infelizmente, tive um pouco de azar com a lesão que tive. Depois, voltar num elenco que estava jogando num nível altíssimo, jogadores de grande qualidade, não é fácil. Mas, dentro do possível, tentei ajudar e penso que mostrei algo. Não foi tanto como gostaria, mas entendo que o momento estava melhor para os outros”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Na Turquia, Sauer vive fim de empréstimo e faz aceno ao Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.