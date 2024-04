O Atlético chegou a final do Campeonato Mineiro com o técnico Luiz Felipe Scolari. No entanto, a disputa da decisão foi com Gabriel Milito, afinal, o Felipão foi demitido antes dos jogos derradeiros contra o Cruzeiro. A demissão, aliás, deixou o treinador surpreso.

Em conversa com a “Rádio Bandeirantes” do Rio Grande do Sul, o treinador esclareceu que a saída do Galo foi surpresa até para ele, pois teve resultados interessantes com o clube.

“Inclusive para mim. Foi surpresa para mim. Ficou em terceiro lugar no campeonato nacional, foi uma colocação muito boa. Pegamos o time lá em sétimo ou oitavo lugar (naquele momento, o Alvinegro ocupava a quarta posição). Quer dizer, foi uma surpresa para mim também, mas acontece em futebol. Mas, segue a vida”, pontuou Felipão.

Pesou para a demissão de Felipão os resultados ruins, com jogos abaixo do esperado. Aliás, o treinador, inclusive, teve desentendimentos com torcedores, jornalistas e circula a informação que o técnico desrespeitou a própria instituição nos vestiários, após o jogo contra o América. Todavia, Felipão não “suspeita” o motivo de ter sido demitido.

“Não suspeito (do motivo da saída). Inclusive, fui surpreendido totalmente com isso. Mas não tem problema”.

Fato é que desde a saída de Felipão, o Atlético não perdeu mais: foram três vitórias e três empates.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Felipão abre o jogo sobre saída do Atlético: ‘Surpresa para mim’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.