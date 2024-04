Atual campeão italiano, o Napoli visita o Empoli, neste sábado (20), às 13h (de Brasília), no estádio Carlo Castellani, pela jornada 33 desta edição do Campeonato Italiano. Desta vez, no entanto, os napolitanos não estão envolvidos na briga pelo título, que, aliás, pode ser definido neste fim de semana.

Como chega o Napoli?

Sétimo colocado, com 49 pontos, o Napoli se encontra longe da Champions 2024-25, afinal, precisa tirar uma dezena para o Bologna. A realidade é buscar uma classificação para a Liga Europa, torneio de consolo para o atual dono do Scudetto.

Nos últimos cinco jogos, o Napoli acumulou uma vitória, três empates e uma derrota, números de uma temporada bem mediana. Para ganhar um alento no duelo deste fim de semana, o técnico Calzona deve mandar a campo a seguinte formação: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mazzocchi; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Como chega o Empoli?

Na 17ª posição, com 28 pontos, o Empoli sofre com a ameaça de rebaixamento. Neste sábado, portanto, tem a obrigação de passar pelo Napoli, mesmo que o adversário seja o favorito por fatores técnicos. O time pode terminar a rodada na zona de rebaixamento se perder para o rival.

Para não se complicar mais, o técnico Nicola deve escalar sua equipe com: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz e Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh e Pezzella; Cambiaghi e Niang.

Onde assistir?

O Star+ (streaming) transmite a partida.

Campeonato Italiano – Rodada 33

Sexta-Feira (19)

Genoa x Lazio

Cagliari x Juventus – 15h45

Sábado (20)

Empoli x Napoli – 13h

Hellas Verona x Udinese – 15h45

Domingo (21)

Sassuolo x Lecce – 7h30

Torino x Frosinone – 10h

Salernitana x Fiorentina – 13h

Monza x Atalanta – 15h45

Segunda-feira (22)

Roma x Bologna – 13h30

Milan x Inter de Milão – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Empoli x Napoli: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.