Fluminense deve ter zaga tradicional e dois ‘reforços’ contra o Vasco

O Fluminense realizou nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, o último treino antes do clássico com o Vasco, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo da atividade, o técnico Fernando Diniz indicou que não fará improvisações e colocará uma zaga tradicional, com jogadores de ofício no setor. Assim, Manoel deve formar dupla com Felipe Melo, que iniciou a carreira como volante, mas se firmou como zagueiro. A informação é do portal “ge”.

Além disso, a tendência é que Martinelli entre em campo em sua posição de origem, no meio de campo ao lado de André. Isso tende a fortalecer as transições ofensivas e marcação para não deixar a defesa tão exposta como nas últimas partidas.

Para o duelo deste sábado(20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, o comandante tricolor terá os retornos de Felipe Melo e do lateral-esquerdo Marcelo , que foram poupados diante do Bahia. Dessa forma, Diogo Barbosa e Lima devem voltar ao banco de reservas e ficarão como opções para a segunda etapa.

Dúvidas entre os relacionados

As principais dúvidas são se o atacante Keno e o meio-campista Renato estarão entre os relacionados. Vale ressaltar que o primeiro voltou a treinar com bola nesta semana e está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Nesse sentido, a tendência é que o Fluminense entre em campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Arias, Marquinhos e Cano.

O Fluminense busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, assim como encerrar seu pior jejum em clássicos de sua história, com treze tropeços consecutivos.

