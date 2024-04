Santos anuncia a contratação de Patrick

O Santos anunciou nesta sexta-feira (19), a contratação do meio-campista Patrick. O jogador estava no Atlético-MG e será emprestado até o final do ano, com obrigatoriedade de compra. Contudo, ele ainda deve demorar um pouco mais para fazer sua estreia com a camisa do Peixe em 2024.

A tendência é que Patrick comece a treinar com o grupo na próxima semana, quando também deve ser apresentado. Assim, a expectativa é que ele esteja à disposição para o duelo contra o Avaí, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B.

Por Patrick, o Santos irá pagar 12 parcelas de R$ 430 mil mensais ao Galo. Pelo Atlético, ele atuou pouco neste ano, com apenas três atuações. No todo, ele disputou 48 partidas pela equipe mineira, onde chegou em 2023, contratado junto ao São Paulo, então, por R$ 8 milhões.

BEM-VINDO, PATRICK! Patrick é o novo reforço do Santos Futebol Clube! O meia-atacante de 31 anos assinou nesta sexta-feira (19) contrato definitivo válido até 31 de dezembro de 2026. pic.twitter.com/C6rD6S5Dbz — Santos FC (@SantosFC) April 19, 2024

O meia vem sendo considerado um jogador versátil, com boas possibilidades de atuação no meio-campo, principalmente pelos lados. Pode, numa mudança de esquema de Fábio Carille, atuar ao lado de Giuliano no setor, na frente dos volantes. No São Paulo, chegou a atuar como segundo atacante.

Com Patrick no elenco, o Santos chega à sua terceira contratação para a Série B. Assim como ele, também já estão acertados o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, e o atacante Maceió, da Portuguesa. A estreia do Peixe é neste sábado (20), contra o Paysandu.

