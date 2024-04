Deyverson é barrado no Cuiabá por ‘por problemas disciplinares’

O atacante Deyverson está fora do jogo entre Grêmio e Cuiabá, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante foi barrado por “motivos disciplinares” e não viajou para o Rio Grande do Sul.

O motivo foi que o atacante retornou à capital do Mato Grosso na noite de quinta-feira enquanto o restante do elenco foi de Goiânia, após a derrota para o Vila Nova na semifinal da Copa Verde, direto para o Rio Grande do Sul.

Em nota, aliás, o presidente Cristiano Dresch disse que a agremiação precisa de “jogadores comprometidos com o clube”.

“Nesse momento precisamos de jogadores comprometidos com o clube, independente de estarem participando ou não efetivamente dos jogos”, destacou.

Deyverson é artilheiro do Cuiabá na temporada, com oito gols marcados em 17 jogos. Ele ainda deu sete assistências.

O Cuiabá não teve boa estreia no Brasileirão. Na primeira partida, o time sofreu uma dura goleada por 4 a 0 para o Athletico e agora busca a primeira vitória em novo jogo longe de casa. Na segunda rodada, teve o jogo diante do Vitória adiado por conta do compromisso pela Copa Verde.

