Thiago Maia vê Internacional com chances de protagonismo na Série A: ‘Vamos incomodar’

O Inter respondeu positivamente após fase turbulenta em que a equipe entrou com a queda ainda na semifinal do Estadual. Isso porque o time gaúcho venceu o Palmeiras por 1 a 0, pela segunda rodada da Série A, na Arena Barueri, em São Paulo. Após o grande resultado, o meio-campista Thiago Maia indicou, em entrevista ao canal “Tnt Sports”, que o Colorado tem potencial para ser protagonista no Campeonato Brasileiro.

“Vamos incomodar muita gente. Espero que possamos coroar o final da competição com vitórias e boas notícias. Especialmente pelos jogadores que chegaram, além dos que já estavam. Contamos com a ajuda dos torcedores também, pois é essencial esse apoio deles. Além de tentar a ansiedade um pouco de lado, porque se não pode nos atrapalhar e acabarmos tropeçando e não é isso que queremos. São duas vitórias em dois jogos no Brasileiro, claro que está no início da competição. Não significa muita coisa, até porque está no começo para se falar em título”, detalhou o volante.

Posteriormente, Thiago esclareceu como convive com a cobrança de conquistar troféus em seu novo clube. Tanto pelo jejum como pela forte movimentação para qualificar o elenco na última janela de transferências.

“A pressão de ficar muito tempo sem ganhar um título é muito grande. Não é à toa que se fez um investimento caro. Obviamente, quando um clube faz muitas contratações, a imprensa e o torcedor declaram como favoritos, mas encaramos com muita humildade e pé no chão. Sabemos que são 38 rodadas muito difíceis”, indicou Maia.

Inter sem problemas de relacionamento no vestiário

O volante aproveitou a oportunidade para desmentir que houve problemas de relacionamento entre os jogadores depois da eliminação no Gauchão. Especialmente entre os atletas mais experientes e mais jovens com o erro do zagueiro Robert Renan.

“Saiu algumas coisas de que o grupo estaria rachado, mas, desde que cheguei, parece que jogo aqui há 3, 4 ou 5 anos. Me abraçaram de uma forma que eu nem esperava, porque quando somos transferidos, ficamos ansiosos e acanhados, mas me receberam muito bem. A torcida também me abraçou de uma forma inesperada”, concluiu Thiago.

O Inter volta aos gramados para enfrentar o Athletico Paranaense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo vai ocorrer, no próximo domingo (21), às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba. O Colorado e o Flamengo são as únicas equipes com dois triunfos em seus dois compromissos no torneio.

