Novo técnico do São Paulo, Zubeldía teve bom aproveitamento em 2023

O São Paulo deve anunciar nos próximos dias a contratação do técnico Luis Zubeldía. O argentino chega para substituir Thiago Carpini, demitido na quinta-feira (18), após a derrota para o Flamengo por 2 a 1, no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele também desembarca no Brasil após uma boa temporada na LDU, sua última equipe.

No ano passado, Zubeldía comandou a LDU em 46 jogos e obteve 25 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas. Foram 74 gols marcados e 30 sofridos. Sua equipe criou 111 grandes chances e permitiu 41 aos adversários, com uma posse de bola média de 57,2%. Nesta conta ainda soma o título equatoriano em cima do Independiente Del Valle e o da Sul-Americana, ao bater o Fortaleza na grande final.

Inclusive, Zubeldía é um algoz do São Paulo nos últimos anos. Afinal, em 2020, ele era o treinador do Lanús, na eliminação do clube brasileiro na terceira fase da Copa Sul-Americana, em pleno MorumBIS. Os argentinos venceram o duelo de ida por 3 a 2 e, jogando no Cícero Pompeu de Toledo, perderam por 4 a 3. Na ocasião, o gol fora de casa era um critério de desempate e o Soberano foi eliminado.

Contudo, no ano passado, novo encontro entre São Paulo e Zubeldía na Sul-Americana. Mas desta vez o técnico estava à frente da LDU. O Tricolor perdeu no Equador por 2 a 1 e venceu no MorumBIS por 1 a 0. Nos pênaltis, os equatorianos levaram a melhor.

Os trabalhos anteriores de Zubeldía

O comandante de 43 anos acumula trabalhos pelo Lanús (ARG), Barcelona-EQU, Racing-ARG, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín (COL), Alavés (ESP) e Cerro Porteño (PAR). Agora, terá a missão de conduzir o São Paulo em uma temporada que vem sendo bastante complicada até aqui.

