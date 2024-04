Em busca do título inédito, Flamengo enfrenta o Vasco na final da Copa Rio

O time B da categoria sub-20 do Flamengo enfrenta o Vasco pela Copa Rio 2024, em jogos de ida e volta. Em busca do título inédito, o Rubro-Negro chega com moral na decisão, já que eliminou o Fluminense na semifinal. Assim, o técnico Raphael Bahia falou sobre a expectativa para os confrontos contra a equipe de São Januário.

“Jogar mais uma final é importante para o processo do clube. Eu, particularmente, já tinha jogado algumas finais em outras equipes. A gente sabe que é um momento que vai ser resolvido no detalhe. Jogo final, ainda mais clássico, é um jogo bastante complicado. A gente acredita muito no potencial desses meninos pois eles vêm evoluindo muito a cada dia, entendendo um pouco mais de como a gente gosta de jogar. E a gente tem tudo para sair com um passo já para garantir essa conquista”, disse o treinador.

“E, particularmente, é muito bom chegar na final. Acho que, quando você chega em uma final, você percebe que o teu trabalho está sendo bem realizado. Assim, ganhar o título é coroar o trabalho desse primeiro semestre que tem sido maravilhoso aqui no clube”, completou.

O primeiro jogo, aliás, será neste sábado, na Gávea, às 15h. Posteriormente, no dia 27, as equipes voltam a se enfrentar.

Histórico vencedor no Flamengo

Com três títulos desde sua chegada ao Mais Querido, Raphael está confiante em busca de mais uma taça.

“É verdade, mais uma final pelo Flamengo em um ano de clube. A gente sabe que no Flamengo as coisas são gigantescas e que o clube sempre busca chegar nas finais e bater campeão em todas as competições que entra. Acreditamos que será um jogo bastante complicado. Sabemos que serão dois jogos bem equilibrados, até por estarmos com uma equipe mais jovem, então isso faz com que o desafio seja ainda maior, a gente acredita muito nesses meninos. Tivemos uma retomada muito boa e estamos confiantes que faremos um bom jogo em casa, no sábado, e um bom desempenho no segundo jogo, provavelmente em São Januário, para conseguir este segundo título da temporada”, afirmou.

