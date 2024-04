Athletico anuncia a chegada do ídolo Nikão

O bom filho a casa torna. O Athletico anunciou nesta sexta-feira (19) o retorno do ídolo Nikão. O meia está de volta ao Furacão após passagens por São Paulo e Cruzeiro. Ele ficará emprestado pelo Tricolor Paulista ao clube paranaense até o fim de 2024.

Nikão é um dos maiores nomes da história do Athletico, onde atuou de 2015 a 2021, com 314 jogos, 152 vitórias, 49 gols marcados e 47 assistências (incluindo amistosos). No Furacão, conquistou o bicampeonato da Sul-Americana (2018 e 2021) e a Copa do Brasil (2019). Ele faturou ainda o Paranaense (2016 e 2020) e a J. League/Conmebol (2019).

O meia é um pedido especial do técnico Cuca, que vê em Nikão um bom nome para fortalecer o setor ofensivo do Rubro-Negro. De volta para casa, ele tenta retomar a carreira após atuar, sem brilho, nas duas últimas temporadas por São Paulo e Cruzeiro.

314 jogos. 6 títulos. Um voleio para a história. Nikão é mais um ídolo rubro-negro que chega para defender as nossas cores no ano do centenário. BEM-VINDO DE VOLTA! #Athletico pic.twitter.com/J6tdFjfq4f — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 19, 2024

O jogador espera ter mais espaço no Athletico, afinal foi pouco utilizado por Thiago Carpini no início da temporada no São Paulo. Pelo Tricolor Paulista em 2024, foram apenas seis jogos, três deles como titular. Sem atuar desde fevereiro, Nikão enfrentou uma tendinite bilateral no tendão de Aquiles em março, o que o fez perder alguns jogos da equipe. No entanto, ele vinha fazendo atividades normalmente no centro de treinamento da equipe paulista.

O Athletico está na sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com uma vitória (4 a 0 no Cuiabá) e uma derrota (2 a 0 para o Grêmio). Agora, no domingo, o Furacão enfrenta o Internacional, na Ligga Arena, às 16h (de Brasília).

