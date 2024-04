Palmeiras x Flamengo: após quatro anos, BH volta a ser titular no Allianz Parque

Palmeiras e Flamengo medem forças neste domingo (21/04), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão de 2024. Após quatro anos, Bruno Henrique deve disputar novamente um jogo como titular no estádio.

Everton Cebolinha está com dores no tornozelo direito e deve ser preservado pelo técnico Tite. Portanto, Bruno Henrique tem grandes chances de ser titular em campo. O atacante vem apresentando boas atuações nesta temporada e chega motivado para partida deste fim de semana.

LEIA MAIS: Landim sai em defesa de Tite e provoca Palmeiras: ‘com a gente vão querer jogar no sintético’

Palmeiras x Flamengo

Nos últimos quatro jogos entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, Bruno Henrique esteve inapto para jogar ou ficou no banco de reservas. A última atuação do atacante como titular no estádio aconteceu no Brasileirão de 2019. Na época, os comandados de Jorge Jesus venceram por 3 a 1 em São Paulo.

Últimos quatro jogos entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque

2023: Palmeiras 1 x 1 Fla -Bruno Henrique estava voltando de lesão e entrou no fim do segundo tempo.

2022: Palmeiras 1 x 1 Fla – Bruno Henrique estava com uma entorse no joelho esquerdo.

2021: Palmeiras 1 x 3 – Bruno Henrique estava com uma lesão na coxa direita.

2020: Palmeiras 1 x 1 Fla – Bruno Henrique estava contaminado com covid.

Uma rivalidade histórica

Aliás, Palmeiras e Flamengo formam uma das principais rivalidades do futebol brasileiro. Além disso, os times vêm protagonizando jogos equilibrados no Allianz Parque. Afinal, nas últimas dez partidas disputadas no estádio, foram duas vitórias alviverdes, seis empates e dois triunfos rubro-negros. As equipes, dessa forma, prometem promover mais um confronto emocionante neste fim de semana.

Com duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, Bruno Henrique é um dos principais ídolos da história do Flamengo e pode ser um trunfo importante na partida diante do Palmeiras. O camisa 27 é uma das esperanças da torcida rubro-negra para 2024 e tem contrato no clube até dezembro de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras x Flamengo: após quatro anos, BH volta a ser titular no Allianz Parque apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.