Allan comemora volta por cima no Flamengo: ‘já já chego no meu ápice’

O início do Brasileirão vem sendo fundamental para Allan, que reencontrou a sua boa fase no Flamengo. Afinal, o meio-campista que, anteriormente, conviveu com lesões que o tiraram dos jogos, voltou a ficar à disposição. Mas, além de comemorar a sua volta por cima, o rubro-negro, em entrevista à “FlaTV”, se rendeu ao técnico Tite.





“Eu não estava feliz com essa situação e já era fã do Tite antes de conhecê-lo pela história, todos os meus amigos que já trabalharam com ele falam bem dele. E agora sou mais fã ainda porque é um cara humano, entende o lado do jogador, e o que ele fez por mim eu tenho muito a agradecer a ele pela paciência. Porque era muito fácil ele chegar e falar assim: ‘Olha, você não está rendendo, não me serve, vamos trocar’. Ele não, quis saber o porque, entendeu, esperou, e agora a gente está colhendo frutos. Tenho muito a agradecer a ele e seguir evoluindo, já já eu chego no meu ápice”, disse Allan.

“Ainda não, falta ainda bastante (para ser o Allan do Atlético). Mas já dá para ver que estou evoluindo, me sentindo cada vez mais em casa. (…) O mental sempre esteve bem, até porque tudo que passei se o meu mental fosse fraco eu não extraia retomando. Eu digo qualidade técnica, parte física já 100%. Mas eu preciso ainda jogar mais com a bola, ganhar mais confiança, igual eu fazia buscar a bola, controlar o meio de campo, enfim… Isso aos poucos vai readquirindo”, completou.

Adaptação à nova função

Nos últimos jogos do Flamengo, Allan foi utilizado em uma função que não está acostumado, como segundo volante (já que o Erick Pulgar joga como primeiro). Para ele, isso não é problema.

“Essa função está sendo nova para mim, estava acostumado a jogar de primeiro (volante), mais perto da linha de quatro defensiva. Atuando ali um pouco mais para frente está sendo novo, mas estou me esforçando, fazendo o meu melhor. Estou (à vontade), gostando da nova função. E é cada vez mais agora ir melhorando e evoluindo, estou aí para ajuda”, explicou.

