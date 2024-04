Figuras de Boca e River analisam clássico do fim de semana

Pelas quartas de final da Copa da Liga Argentina, os dois clubes de maior torcida do país se enfrentam no próximo domingo (21). Desse modo, em Córdoba, River Plate e Boca Juniors protagonizam um enorme clássico em partida única, marcada para às 15h30 (de Brasília).

Isso fez com que, inegavelmente, crescesse o caráter de atenção para quais seriam as palavras na última entrevista coletiva prévia ao embate, ocorrida na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA). Assim, no prédio que leva o nome de Lionel Messi, estiveram presentes jogadores e também os presidentes dos dois clubes.

Dimensão do clássico

Duas das figuras de maior impacto em experiência e liderança nos elencos, Marcos Rojo falou do lado boquense enquanto Nacho Fernández representou a parte riverista. Algo que, naturalmente, inflenciou na ciência das duas partes sobre o grau de importância em vencer no fim de semana.

“É muito bom jogar um clássico. Para mim, é um dos melhores do mundo. Temos de nos orgulhar disso. Nos últimos jogos, estamos encontrando a maneira certa de jogar. Vamos torcer para que seja assim e que consigamos um bom resultado”, apontou Nacho.

“É um jogo muito importante para nós e para o povo do Boca. Adoro jogá-lo e espero que continuemos a mostrar o que fazemos. A partida é fundamental para o futuro”, disse Rojo.

Elemento diferencial

Diferente do que ocorre nos jogos em Buenos Aires, será permitida a presença das torcidas dos dois clubes no Estádio Mario Kempes. Por isso, os atletas trataram de exaltar a importância desse elemento para o contexto da partida em si.

“Isso é especial. Ontem, saí de casa e todas as pessoas que você encontra lhe dizem que você precisa vencer. Já jogamos esse tipo de jogo antes e temos de encará-lo como tal”, assegura Marcos Rojo.

“Jogar novamente com as duas torcidas é muito bom. Espero que seja em paz, nós merecemos isso. Nos últimos clássicos, em casa, sempre pudemos sentir a torcida. Temos 85 mil pessoas torcendo por nós e isso é uma vantagem. Agora, é metade para cada um”, arrematou Nacho Fernández.

