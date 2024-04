Dirigentes da Seleção Brasileira visitam o CT do Fluminense: ‘Impressionante a estrutura’

Na véspera do clássico contra o Vasco, o Fluminense teve duas presenças ilustres no CT Carlos Castilho. Assim, tratam-se de Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções masculinas da CBF, e Juan Santos, coordenador técnico da Seleção masculina. O presidente Mário Bittencourt recepcionou a dupla e os mostrou as instalações do local e parte da atividade do técnico Fernando Diniz.





Vale lembrar que Rodrigo Caetano trabalhou no Tricolor como diretor executivo de futebol entre 2012 e 2013, assim como fez parte dos títulos Brasileiro e Carioca de 2012. Dessa forma, o dirigente elogiou a estrutura do CT e parabenizou o clube pelo trabalho realizado nos últimos anos.

“É um grande orgulho estar aqui. Essa é primeira vez que venho ao CT Carlos Castilho e é impressionante a estrutura. Confesso que minha surpresa foi extremamente positiva. Participei um pouco da trajetória do Fluminense em outra época, quando ainda não se tinha essa estrutura toda. E acho que hoje ela acomoda o tamanho do gigantismo que é o Fluminense”, disse ao site oficial do clube:

“Gostaria de agradecer muito o convite do presidente Mário, do Paulo Angioni e a todos os profissionais aqui do clube. Nossa intenção é justamente essa, uma aproximação ainda maior com os clubes em geral no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro. É uma diretriz do presidente Ednaldo Rodrigues que a gente vem seguindo ao longo deste período, para estreitar cada vez mais os laços com aqueles clubes que, de fato, são fornecedores da Seleção Brasileira”, completou.

Elogios ao corpo técnico

Durante a visita, Rodrigo Caetano fez questão de elogiar o corpo técnico do Fluminense. De acordo com o dirigente da CBF, a certeza do bom trabalho realizado no clube dá a segurança necessária para eventuais convocações para a Seleção Brasileira.

“Além da formação, principalmente a manutenção do nível da performance, porque não é só estrutura física, é estrutura também de pessoas. E o Fluminense conta com grandes profissionais, desde a comissão técnica até o staff, que trazem uma tranquilidade para a Seleção Brasileira na hora de fazer suas escolhas, sabendo que o jogador vai sempre chegar bem e em condições de representar o Brasil”, concluiu.

