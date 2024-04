Felipe Anderson explica acerto com o Palmeiras: ‘Escolha de vida’

A Lazio venceu o Genoa nesta sexta-feira (19), por 1 a 0, jogando fora de casa. O gol marcado por Luis Alberto teve participação decisiva de Felipe Anderson, novo reforço do Palmeiras. O brasileiro deu lindo toque para Kamada achar o espanhol livre na área. O duelo marcou ainda o 145º jogo consecutivo pela equipe romana.

Após a partida, Felipe Anderson falou pela primeira vez sobre a decisão de deixar o futebol europeu e retornar ao Brasil em entrevista à “Dazn”, da Itália. Aos 31 anos, ele optou por não renovar com a Lazio e rejeitar uma oferta da Juventus para acertar contrato de três temporadas com o Palmeiras.

“Não acompanho notícias de mercado, mas neste momento tinha algo concreto e achei oportuno confirmar. Foi uma escolha de vida e com certeza não afeta minha relação com este clube, com os donos e os torcedores. Quero agradecer publicamente ao presidente, com quem tenho uma relação muito boa e com o diretor esportivo. Tivemos uma conversa, eles entenderam o que eu queria e foram sempre justos comigo”, declarou o meia.

Dirigente da Lazio fala de oferta ao meia

Diretor esportivo da Lazio, Angelo Fabiani revelou, na última quarta-feira, em entrevista coletiva, que o jogador tinha uma proposta em mãos para renovar por cinco temporadas. Ele afirmou ainda que o brasileiro ‘perdeu dinheiro’, pois a oferta italiana era superior.

“Ele foi para o Palmeiras e perdeu dinheiro em relação ao que a Lazio lhe ofereceu. Oferecemos cinco anos e um salário significativo, o segundo ou terceiro mais alto do elenco”, disse o dirigente.

Felipe Anderson tem vínculo com a Lazio até o fim de junho. Ele assinou pré-contrato com o Palmeiras e poderá ser registrado pelo clube a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências reabre no Brasil.

Veja próximos jogos de Felipe Anderson pela Lazio

Pela Lazio, Felipe Anderson tem, ao menos, mais seis partidas a disputar na temporada. A próxima será na terça-feira, dia 23, diante da Juventus, no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. Na ida, 2 a 0 para a Velha Senhora. Caso avance, a equipe de Felipe Anderson terá mais um confronto a disputar. Pelo Calcio, os romanos enfrentam Verona, Monza, Empoli, Inter de Milão e Sassuolo.

Pela Lazio, Felipe Anderson disputou 319 partidas e marcou 58 gols. Mesmo tendo saído do Santos com menos de 20 anos, ele também teve uma trajetória relevante pelo Peixe, onde atuou 108 vezes e balançou a rede em nove ocasiões. Em relação a títulos, ele conquistou dois Campeonatos Paulistas, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Felipe Anderson explica acerto com o Palmeiras: ‘Escolha de vida’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.