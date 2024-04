Dirigente diz que Deyverson recusou o Santos e vai para outro clube

Depois de tomar a decisão de punir o atacante Deyverson por questões disciplinares e de ver o representante do jogador contestar essa versão, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, presidente do clube, revolveu se manifestar. O dirigente assegurou que o afastamento aconteceu devido a comportamentos desrespeitosos por parte do jogador. Além disso, revelou uma oferta oficial do Santos e informou que o atacante já tem um acordo verbal com outro clube.

“Vários incidentes de menor importância ocorreram, que fogem completamente do que o clube espera e exige de seus jogadores, e levaram à sua exclusão do jogo contra o Grêmio e contra o Garcilaso. Não foi uma decisão tomada sem motivo. Ele foi excluído por questões disciplinares devido a incidentes menores que ocorreram nos treinos, no pré-jogo em Goiânia e durante o jogo em Goiânia, o que me levou a tomar essa decisão disciplinar. Não é uma questão técnica, mas sim disciplinar”, explicou o presidente ao portal ge.

Dirigente desmente versão de agente

Cristiano Dresch contestou a afirmação de que Deyverson só ficou sabendo de sua exclusão no aeroporto, pouco antes da equipe embarcar para Porto Alegre.

“O Eder, nosso gerente de futebol o informou ontem (18). A comunicação foi pessoalmente, em torno de 13h. Essa afirmação do agente é falsa. É uma tentativa de desestabilizar o grupo. Deyverson não é uma criança. Ele é um adulto, um pai de família. Mas ele precisa seguir as regras do clube, não o contrário”, enfatizou o presidente do Cuiabá.

O mandatário revelou, ademais, que recebeu uma oferta oficial do Santos para adquirir o centroavante. De acordo com ele, o clube estava disposto a negociar a multa rescisória. Todavia, Deyverson e seu agente não concretizaram o negócio porque já há um acordo verbal com outro clube.

“O Santos hoje fez uma proposta de compra. Entrou em contato com o agente do Deyverson e fez uma proposta de um contrato de três anos, que não foi aceita. O Cuiabá estava disposto a negociar, hoje (19) é o último dia de negociações, nós não chegamos a um acordo em termos de valores. Entretanto, é algo que poderíamos chegar a um acordo, mas Deyverson não quis ir para o Santos. E o motivo pelo qual ele não quis, afnal, o próprio agente me disse, é que ele já tem um acordo verbal com outro clube e vai assinar um pré-contrato a partir de julho”, explicou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dirigente diz que Deyverson recusou o Santos e vai para outro clube apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.