Zidane é o favorito para ser o novo técnico do Bayern de Munique

Zinedine Zidane está prestes a se tornar o treinador do Bayern de Munique a partir da próxima temporada. O técnico francês é a primeira opção do clube bávaro para substituir Thomas Tuchel, que não continuará no Allianz. As negociações entre o francês e o clube bávaro estariam em fase final. Tanto é que, de acordo com informações obtidas pelo jornal Mundo Deportivo, pessoas a par das conversas entre as duas partes consideram praticamente certo o acordo, que ainda está sem assinatura. Zidane, inclusive já conversa sobre reforços para o setor defensivo.

Primordialmente, Xabi Alonso era o grande favorito do clube bávaro para liderar o próximo projeto. Mas o basco continuará pelo menos mais um ano no Leverkusen. Com Alonso fora, as prioridades se reduziram a Julian Nagelsmann, ex-técnico do Bayern entre 2021 e 2023 e atual treinador da seleção alemã, e Zinedine Zidane, cujo nome tem sido relacionado à equipe de Munique em várias ocasiões nos últimos anos. A renovação de Nagelsmann com a Mannschaft até 2026 facilita a chegada de Zidane ao Allianz.

Zidane sonhou com a seleção francesa

O Bayern de Munique é um clube que atende aos requisitos que Zidane exige para voltar à ativa três anos depois. A grandeza do clube, a estabilidade de um projeto a médio e longo prazo e a oportunidade de disputar todos os títulos tornam o Bayern a opção mais atraente para o astro francês. Vale lembrar que as motivações de Zizou não são financeiras. O clube bávaro, aliás, é o próximo adversário do Real Madrid nas semifinais da Champions League.

O astro francês não treina uma equipe desde que deixou o Real Madrid ao término da temporada 2020/21. à ocasião, foi sua segunda passagem pelo clube merengue. A grande aspiração de Zidane era assumir o comando da seleção francesa. Contudo, a continuidade de Didier Deschamps tornou essa possibilidade impossível de realizar.

Diversos gigantes da Europa tentaram seduzir Zidane desde que ele saiu do Real Madrid há quase três anos. PSG e Manchester United foram os clubes que mais investiram no francês, que nunca teve pressa para retomar sua carreira nos bancos.

A experiência de Zinedine Zidane como treinador se limita ao Real Madrid, onde comandou o clube em duas passagens diferentes (2016-2018 e 2019-2021). O francês conquistou três Champions League e duas Ligas e levantou todos os títulos possíveis, exceto a Copa do Rei.

