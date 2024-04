Cano, do Fluminense, reencontra ex-clube e tenta finalizar seca de gols em clássicos

Desde o dia 9 de abril de 2023, o Fluminense convive com o incômodo jejum de vitórias em clássicos, o maior da história do clube. Já são treze jogos sem vencer um arquirrival do Rio de Janeiro. Curiosamente, seu principal goleador, Cano, também passou em branco em dez partidas (ficou de fora de três) e necessita reencontrar o caminho das redes diante de Vasco, Flamengo e Botafogo.

Para conseguir se classificar à sua quinta final de Campeonato Carioca seguida, o Fluminense precisava repetir o feito atingido no ano passado diante do Flamengo. No entanto, a desvantagem nos critérios de desempate pesaram, e a equipe ainda não conseguiu manter a regularidade da última temporada. Com isso, o elenco viu o sonho do tri do Estadual se esvair já na semifinal, porém ergueu a taça da Recopa Sul-Americana.

Melhorar desempenho e buscar artilharia

Paralelo ao jejum, o argentino teve uma temporada inesquecível com a camisa tricolor. Assim, em 2023, o atacante balançou a meta adversária 40 vezes e foi um dos grandes destaques da conquista inédita da Libertadores. Além disso, o jogador soma 88 gols em 141 partidas com a camisa da equipe carioca. Tricolor de Laranjeiras.

Na última temporada, o atleta entrou para um grupo seleto de jogadores que fizeram 40 ou mais gols em temporadas consecutivas no futebol brasileiro. O último a conseguir o feito foi Romário, em 2001. Antes dele, também marcaram 40 ou mais gols em temporadas seguidas nomes como Pelé, Roberto Dinamite e Zico.

Em 2022, com 44 gols, Cano foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro (26 gols) e da Copa do Brasil (5 gols) e se tornou o maior goleador de toda a história do Tricolor em uma mesma temporada se considerados apenas jogos oficiais. Entretanto, o atleta marcou apenas quatro gols em dez partidas em 2024 – a lesão no joelho direito o tirou de alguns jogos.

Em compensação, o argentino marcou dois gols nos últimos três jogos e foca em melhorar seu desempenho na temporada. Para isso, Diniz precisa corrigir os problemas defensivos e as constantes improvisações, que tem afetado nas transições e sobrecarregado boas opções ofensivas como Marquinhos. A bola, portanto, precisa chegar com mais frequência para que o artilheiro de um toque só faça novamente mais de 40 “L” como nos últimos anos

Jejum de Cano em clássicos

1 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 09/03 – Campeonato Carioca

2 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 25/02 – Campeonato Carioca

3 – Fluminense 0 x 0 Vasco – 14/02 – Campeonato Carioca

4 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – 08/10 – Campeonato Brasileiro

5 – Fluminense 2 x 4 – Vasco – 16/09 – Campeonato Brasileiro

6 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/07 – Campeonato Brasileiro

7 – Fluminense 0 x 2 Flamengo – 01/06 – Copa do Brasil

8 – Fluminense 0 x 1 – Botafogo – 20/05 – Campeonato Brasileiro

9 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 16/05 – Copa do Brasil

10 – Fluminense 1 x 1 Vasco – 06/05 – Campeonato Brasileiro

Clássicos em que ficou de fora

1 – Flamengo 0 x 0 Fluminense – 16/03 – Campeonato Carioca

2 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – 03/03 – Campeonato Carioca

3 – Fluminense 1 x 1 Flamengo – 11/11 – Campeonato Brasileiro

