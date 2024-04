Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), abrindo a terceira rodada do Brasileirão-2024. O duelo é no Maracanã e tem o mando do Flu, que soma apenas um ponto e precisa mostrar serviço. Já o Vasco, com três pontos, busca mais um triunfo. Para não perder nada do jogaço, a Voz do Esporte preparou mais uma cobertura de primeira para você. Começa com um esquenta com todas as informações sobre as equipes e sobre o Brasileirão. E, com a bola rolando, o premiado Cesar Tavares, bicampeão como melhor narrador do prêmio Aceesp (Associação dos Cromnistas Esportivos de São Paulo), estará na narração.