Santos x Paysandu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Começa, neste sábado (20/4) o início da saga do Santos na Série B do Brasileirão. Pela primeira vez o Peixe jogará uma segundona nacional. Sua sua meta é voltar à elite e com uma bela campanha. Esta partida inaugural será contra o perigoso Paysandu, campeão paraense, na Vila Belmiro, às 16h30 (de Brasília). Mas a Vila estará vazia: o Santos levou uma punição e, assim, o duelo será com os portões fechados. Para acompanhar o duelo, você pode clicar na arte abaixo, a partir das 15h (de Brasília) e acmpanhar a cobertura da Voz do Esporte, que inicia com um pré-jogo com todas as informações desta e das demais partidas da Série B. A bola rola e a narração é de Diego Mazur.