O Brasileirão ainda está na sua terceira rodada. Mas já tem clássico de ponta programado. Afinal, na noite deste sábado (20/4), Atlético e Cruzeiro se enfrentam na Arena MRV, casa do Galo. O jogo será às 21h (de Brasília). Apesar de jogar em casa e, há duas semanas ter conwuistado o estadual no Mineirão em cima da Raposa, o time atleticano sabe que a parada não será fácil. Afinal, vem de dois empates, enquanto o Cruzeiro tem quatro pontos. Além disso, em casa, o Galo em seus domínios normalmente não se cria diante do maior rival, que se vencer o jogo pode dormir na liderança da Série A. O jogo promete ser sensacional e a Voz do Esporte tem uma cobertura de prmeira para você não perder nada. O comando e a narração é de Cesar Tavares.

Os comentários deste clássico mineiro ficam com Vicky Pinheiro. Já as reportagens são de André Bachá. Assim, não deixe de acompanhar esta partida com a Voz do Esporte, melhor mídia digital esportiva de 2023 pela Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.