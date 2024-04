Fluminense divulga relacionados para clássico deste sábado com o Vasco

Após o revés para o Bahia, o Fluminense volta a campo neste sábado (20), para medir forças com o Vasco, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o confronto com o arquirrival. O zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo estão de volta, depois de terem sido poupados diante da equipe baiana.

Neste início de Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz tem enfrentado uma séria “dor de cabeça”, com a extensa lista de lesões da equipe. Entre eles, estão Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra o Colo-Colo (CHL), e Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito.

Além disso, Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, e Thiago Santos, que sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada, também estão de fora.

O meia Renato Augusto já iniciou o treino de transição com bola, porém Keno está mais perto do retorno no momento. No entanto, o clube preferiu preservá-los para o duelo com o Cerro Porteño, no Paraguai, marcado para a próxima quinta-feira (25).

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Marcelo e Samuel Xavier

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Manoel

Meio-campistas: Alexsander, André, Arthur, Lima, Martinelli e Ganso

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jan Lucumí, Jhon Arias, John Kennedy, Kauã Elias e Marquinhos.

