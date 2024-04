Após o revés para o Bahia, o Fluminense volta a campo neste sábado (20), para medir forças com o Vasco, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. Assim, Samuel Xavier falou da importância de voltar a vencer, sobretudo em uma competição longa e bem disputada. Além disso, o Tricolor não venceu nos últimos treze jogos diante de um rival do Rio de Janeiro e precisa quebrar esse jejum.

“É um clássico, mais um jogo muito difícil, mas precisamos voltar a vencer, principalmente em uma competição tão difícil como é o Brasileiro. A gente sabe da responsabilidade. Precisamos entrar preparados para esse clássico. Vamos dar o máximo para conseguir esses três pontos importantes para a gente voltar a pontuar e ficar na parte de cima da tabela”, disse o camisa 2 ao site oficial do clube carioca

O Fluminense conta novamente com a força de sua torcida para buscar o resultado positivo. Na avaliação do lateral, o apoio que vem das arquibancadas pode ser um fator determinante no clássico desta tarde.

“Nossos torcedores sempre fazem a diferença quando estão nos apoiando, eles sabem disso. Tantos jogos que conseguimos vencer com o apoio deles, e neste jogo teremos isso está a nosso favor. Isso vai nos ajudar a levar os três pontos”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Samuel Xavier, do Fluminense, projeta clássico: ‘Precisamos voltar a vencer’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.